Vaccino anti-Covid | quasi 8 milioni di over 12 ancora senza nemmeno una dose | è quasi il 15% dei cittadini interessati dalla campagna

quasi 8 milioni di over 12 non ha ancora ricevuto nemmeno una dose di Vaccino. Tradotto: ad oggi il 14,7% della popolazione vaccinabile (54 milioni di persone) ha deciso di non aderire alla campagna. Numeri importanti, soprattutto se si tiene conto che oltre un terzo degli scoperti è nella fascia over 50, quella a maggior rischio di sviluppare la malattia grave in caso di infezione: su 7.958.368 di italiani non vaccinati, infatti, 2.868.666 hanno più di 50 anni, circa il 10,3% dei cittadini in quel segmento anagrafico. I numeri dell'ultimo report della Struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo – che indicano come dallo scorso venerdì siano state ...

