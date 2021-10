Vaccino anti Covid, Pfizer Biontech chiedono l’autorizzazione anche all’Ema per la fascia 5-11 anni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo averla chiesta alla Food and drug administration Pfizer-Biontech hanno trasmesso all’Agenzia europea dei farmaci i risultati dei test clinici condotti con il Vaccino da loro sviluppato sui bambini tra i 5 e gli 11 anni al fine di ottenere il via libera al suo utilizzo. Al momento nessun Vaccino è stato autorizzato per questa fascia di età. Solo nell’isola di Cuba è iniziata la campagna di vaccinazione dei bambini dai due anni in su. L’alleanza Pfizer-Biontech ha già chiesto un’analoga autorizzazione alle autorità sanitarie statunitensi dopo aver annunciato che il Vaccino era stato ben tollerato dai bambini in fase di test dando una risposta immunitaria ‘robusta’ e comparabile a quella osservata per i soggetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo averla chiesta alla Food and drug administrationhanno trasmesso all’Agenzia europea dei farmaci i risultati dei test clinici condotti con ilda loro sviluppato sui bambini tra i 5 e gli 11al fine di ottenere il via libera al suo utilizzo. Al momento nessunè stato autorizzato per questadi età. Solo nell’isola di Cuba è iniziata la campagna di vaccinazione dei bambini dai duein su. L’alleanzaha già chiesto un’analoga autorizzazione alle autorità sanitarie statunitensi dopo aver annunciato che ilera stato ben tollerato dai bambini in fase di test dando una risposta immunitaria ‘robusta’ e comparabile a quella osservata per i soggetti ...

