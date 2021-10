Vaccino, ancora senza 7,9 milioni di italiani: 3 milioni sono over 50 (Di venerdì 15 ottobre 2021) sono 7.958.368 gli italiani over 12 ancora senza alcuna dose di Vaccino anti - Covid. Rispetto a una settimana fa, si sono registrate circa 400mila prime somministrazioni. Gli over 50 privi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021)7.958.368 gli12alcuna dose dianti - Covid. Rispetto a una settimana fa, siregistrate circa 400mila prime somministrazioni. Gli50 privi di ...

Advertising

ilfoglio_it : [VIDEO] Tamponi gratis? 'Insostenibili: il vaccino per i 4 milioni di lavoratori non ancora immunizzati costerebbe… - MediasetTgcom24 : Vaccino, ancora senza 7,9 milioni di italiani: 3 milioni sono over 50 #vaccino - RobertoBurioni : Penso che sia corretto continuare a informare le persone, ma temo che chi non si è ancora vaccinato - con un virus… - ChristianBisti : @stefi1966r @Cambiacasacca Un par di balle (scusi il francesismo)! Il vaccino diminuisce la possibilità di diffonde… - amicocatopleba : @BuddaXoX Ma quanto avete rotto il cazzo, mamma mia. Vi sentite i paladini della libertà, ma siete soltanto una mas… -