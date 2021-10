Advertising

AdrianaTerragni : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Figliuolo: trend positivo delle prime dosi, +34% #covid - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccini: Figliuolo, trend positivo prime dosi, 34%: (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Positivo il trend regi… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Figliuolo: trend positivo delle prime dosi, +34% #covid - iconanews : Vaccini: Figliuolo, trend positivo prime dosi, +34% - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Figliuolo: trend positivo delle prime dosi, +34% #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

Lo segnala la struttura del commissario Francesco, che evidenzia come siano circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose, un numero pari all'85,26% della platea ......per l'emergenza Covid guidata dal commissario straordinario Generale Francesco Paolo. I ... Secondo il report settimanalein pubblicazione oggi, le percentuali di prime dosi/dosi uniche ...Positivo il trend registrato nel corso degli ultimi giorni per le prime somministrazioni di vaccino anti-Covidi: ieri sono state registrate 73.296 inoculazioni, con un incremento di oltre il 34% rispe ...E' positivo il trend registrato nel corso degli ultimi giorni per le prime somministrazioni di vaccino anti-Covidi: giovedì sono state registrate 73.296 inoculazioni, con un incremento di oltre il 34% ...