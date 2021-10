(Di venerdì 15 ottobre 2021) Dall’8i viaggiatoricontro il covid potrannonegli Stati Uniti. Lo conferma un tweet di Kevin Munoz, assistant press secretary della Casa Bianca. “L’annuncio e la data -specifica- si applicano ai viaggi internazionali per via aerea e terrestre”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti aprono i loro confini ai viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati l… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa riaprono confini l'8 novembre per viaggiatori vaccinati: (ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Gli Sta… - ultimenews24 : Dall'8 novembre i viaggiatori stranieri vaccinati contro il covid potranno entrare negli Stati Uniti. Lo conferma u… - lifestyleblogit : Usa riaprono, stranieri vaccinati possono entrare da 8 novembre - - Affaritaliani : Covid, gli Usa riaprono le frontiere l'8 novembre ai turisti vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Usa riaprono

Gli Stati Uniti aprono i loro confini l'8 novembre ai viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati . Lo afferma un funzionario della Casa Bianca citato dai media americani. ...Dopo un anno e mezzo gli Stati Unitii loro confini ai turisti. I viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati potranno entrare neglidall'8 novembre. Lo ha affermato un funzionario della Casa ...Usa riaprono i confini sia via terra che via aria dall'8 novembre. Da quella data, i viaggiatori "non essenziali" che hanno completato il ciclo vaccinale anti-covid potranno sia arrivarvi via terra, ...Dopo un anno e mezzo gli Stati Uniti riaprono i loro confini ai turisti. I viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati potranno entrare negli Usa dall'8 novembre. Lo ha af ...