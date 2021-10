Usa 2020 | la denuncia del NYP | «I dollari e gli infiltrati di Zuckerberg hanno fatto vincere Biden»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Non ci sono solo le esplosive rivelazioni dell’ex manager Frances Haugen sulle opacità di Facebook a dare grattacapi a Mark. La nuova grana per il patron della più famosa piattaforma social è tutta politica e ha a che fare con le presidenziali americane dello scorso anno. L’accusa è infatti aver finanziato con quasi mezzo miliardo di(419,5 milioni, per l’esattezza) un paio di organizzazioni non-profit, nominalmente non partisan ma dischierate a sinistra. Avrebbero infatti infiltrato gli uffici elettorali favorendo il voto democratico e la vittoria di Joe. Una sorta di «sistema elettorale ombra» per influenzare il voto dall’interno grazie ai Zuckerbucks, ossia idi. «ha finanziato un sistema elettorale ...

