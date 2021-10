Uomo e donna trovati morti in casa. I vicini: «Venite, si sentono delle urla». Ipotesi omicidio-suicidio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un Uomo e una donna sui 50 anni - si tratterebbe di marito e moglie - sono stati trovati morti in casa, in un appartamento in via Tagliamento, zona residenziale di Montesilvano,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 ottobre 2021) Une unasui 50 anni - si tratterebbe di marito e moglie - sono statiin, in un appartamento in via Tagliamento, zona residenziale di Montesilvano,...

Advertising

GiuliaSalemi93 : È stata approvata alla Camera la proposta di legge sulla parità salariale tra uomo e donna . Oserei dire finalmente… - caterinabalivo : Mentre nel mondo anche #Superman si adatta ai tempi che cambiano, in Italia consegnano il #tapiro ad una donna perc… - AlessiaMorani : Oggi è un giorno storico! Abbiamo approvato la legge per la parità salariale tra uomo e donna! Una grande conquista… - sweetnjall : RT @StalkerAnsya: Solo un uomo poteva definire 9 mesi di gravidanza “un piccolo sforzo” come se il corpo non subisse cambiamenti di ogni ti… - 1981raffaele191 : RT @Martin81291608: @1981raffaele191 Per me usare é sinonimo di falsità e ipocrisia peggio se si usa una donna o uomo innamorato bisogna ma… -