Uomini e Donne: scatta il bacio tra Andrea Nicole e Cirpian (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ormai è chiaro l'interesse di Andrea Nicole verso Ciprian e anche se nell'ultimo periodo i due sembravano essersi allontanati nella puntata di oggi la giovane ha ammesso di aver baciato il suo corteggiatore. Ecco le sue parole. Andrea Nicole sin dall'arrivo in studio di Ciprian è apparsa molto presa dal ragazzo, ammettendo di avere un forte interesse verso di lui ma di essere allo stesso tempo anche molto spaventata a causa dei forti sentimenti. I due hanno fatto qualche esterna insieme e le cose sembravano andare a gonfie vele ma poi il ragazzo ha deciso di uscire anche con l'altra tronista, Roberta Ilaria. La cosa ha fatto molto soffrire la tronista che, così, si era allontanata un po' dal giovane. Di recente, però, i due sembrano essersi ritrovati e, addirittura, ieri si sono scambiati un tenero ...

