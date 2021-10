Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi A Joele… Il Tuo Trono Finisce Qui! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: da un video, emerge un comportamento contro le regole di Joele, che così Maria De Filippi decide di cacciare dal programma. Intanto Armando si scaglia contro Isabella… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, c’è stato un duro confronto tra Maria De Filippi ed il tronista Joele. Attraverso un video di quanto accaduto durante un ballo con Ilaria, è infatti emerso che Joele ha violato le regole del programma. Si è parlato anche di Ida e Marcello e di Isabella. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: le accuse di Armando contro ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 15 ottobre 2021)di: da un video, emerge un comportamento contro le regole di Joele, che cosìDedecide di cacciare dal programma. Intanto Armando si scaglia contro Isabella… Nellaquotidiana di, c’è stato un duro confronto traDeed il tronista Joele. Attraverso un video di quanto accaduto durante un ballo con Ilaria, è infatti emerso che Joele ha violato le regole del programma. Si è parlato anche di Ida e Marcello e di Isabella. Ecco che cosa è successo nelladidi: le accuse di Armando contro ...

