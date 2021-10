Uomini e Donne Gossip, Gemma Galgani ha trovato l’uomo giusto? Ecco chi è (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gemma sembra aver trovato in Costabile, una persona interessante da frequentare e al suo arrivo in studio si accorge proprio della sua presenza nel parterre. L’esterna con lui è stata un vero successo e la dama racconta: ” L’iniziativa l’ha presa lui, poi ci siamo ritrovati con le labbra vicini e ci siamo dati questo bacio interminabile“. Ma quando lui fa l’ingresso in studio, Tina non perde occasione per una frecciatina: “ Costabile lei bacia tutti con molta facilità. Quando ha un’attrazione si concede“. La Galgani però resta impassibile e si accorge che a lui non importa di quello che ha detto la Cipollari e scopre che vuole approfondire la conoscenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne Gossip , Tina Cipollari ha rifatto gli zigomi? La ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 ottobre 2021)sembra averin Costabile, una persona interessante da frequentare e al suo arrivo in studio si accorge proprio della sua presenza nel parterre. L’esterna con lui è stata un vero successo e la dama racconta: ” L’iniziativa l’ha presa lui, poi ci siamo ritrovati con le labbra vicini e ci siamo dati questo bacio interminabile“. Ma quando lui fa l’ingresso in studio, Tina non perde occasione per una frecciatina: “ Costabile lei bacia tutti con molta facilità. Quando ha un’attrazione si concede“. Laperò resta impassibile e si accorge che a lui non importa di quello che ha detto la Cipollari e scopre che vuole approfondire la conoscenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Tina Cipollari ha rifatto gli zigomi? La ...

