Uomini e Donne anticipazioni di oggi venerdì 15 ottobre: finisce il trono di Joele? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ieri baci e nuove conoscenze, oggi la fine di un trono. Così Uomini e Donne, popolare trasmissione di Canale 5, riesce sempre a sorprendere. Nell’appuntamento di ieri del dating show condotto da Maria De Filippi, abbiamo visto la tronista Andrea Nicole scambiarsi un bacio con Ciprian, corteggiatore che sta frequentando da tempo. Non solo: un altro bacio, ancora più sorprendente, è scattato tra Gemma Galgani e un nuovo cavaliere, Costabile. Dopo settimane in cui la dama torinese ha patito l’assenza di un uomo da conoscere, ora sembra finalmente arrivato in studio il cavaliere con il quale può instaurare una frequentazione. Ma cosa succede nella puntata di oggi, venerdì 15 ottobre? Dovrebbe, e il condizionale è d’obbligo, andare in scena l’attesa ‘cacciata’ di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ieri baci e nuove conoscenze,la fine di un. Così, popolare trasmissione di Canale 5, riesce sempre a sorprendere. Nell’appuntamento di ieri del dating show condotto da Maria De Filippi, abbiamo visto la tronista Andrea Nicole scambiarsi un bacio con Ciprian, corteggiatore che sta frequentando da tempo. Non solo: un altro bacio, ancora più sorprendente, è scattato tra Gemma Galgani e un nuovo cavaliere, Costabile. Dopo settimane in cui la dama torinese ha patito l’assenza di un uomo da conoscere, ora sembra finalmente arrivato in studio il cavaliere con il quale può instaurare una frequentazione. Ma cosa succede nella puntata di15? Dovrebbe, e il condizionale è d’obbligo, andare in scena l’attesa ‘cacciata’ di ...

Advertising

marcodimaio : Una bella pagina: la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulla parità salariale tra donne e uomi… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - AzzolinaLucia : Oggi abbiamo approvato la legge sulla #paritasalariale! Una legge con cui vogliamo ridurre il divario retributivo… - MichaelGiulian2 : RT @Rosy26008342: La solidarietà tra donne (perché non è vero che non esiste) e gli uomini, i veri UOMINI, pronti a difendere una donna dal… - PenelopeVr46 : #lariachetira le oche in studio che parlano di ricatto agli italiani.... e poi dicono che le donne sono migliori de… -