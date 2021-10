Uomini e Donne anticipazioni 15 ottobre: bagarre in studio tra Graziano Amato e Vittoria, volano stracci (Di venerdì 15 ottobre 2021) La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è stata all’insegna dell’amore. Gemma Galgani ha presentato al pubblico la sua nuova frequentazione: il Cavaliere Costabile. Tra i due sembra si sia accesa la scintilla dei sentimenti e anche quella della passione. Infatti, i due protagonisti del trono over si sono già scambiati un bacio. Anche la tronista Andrea Nicole Conte ha svelato al pubblico il suo primo bacio. La ragazza è andata oltre con Ciprian Aftim e sembra molto presa e serena. Invece, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 15 ottobre, il clima cambierà del tutto. Sembra che salirà la tensione in studio con degli scontri, sia nel trono classico, che in quello over, come riportato da Il Vicolo delle News. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) La puntata del 14diè stata all’insegna dell’amore. Gemma Galgani ha presentato al pubblico la sua nuova frequentazione: il Cavaliere Costabile. Tra i due sembra si sia accesa la scintilla dei sentimenti e anche quella della passione. Infatti, i due protagonisti del trono over si sono già scambiati un bacio. Anche la tronista Andrea Nicole Conte ha svelato al pubblico il suo primo bacio. La ragazza è andata oltre con Ciprian Aftim e sembra molto presa e serena. Invece, a, secondo ledella puntata del 15, il clima cambierà del tutto. Sembra che salirà la tensione incon degli scontri, sia nel trono classico, che in quello over, come riportato da Il Vicolo delle News. ...

