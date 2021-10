Un'importante scoperta contro le distrofie: i muscoli si autoriparano anche senza le staminali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una ricerca importantissima che potrebbe far cambiare numerosi piani medici. Niente cellule staminali: le cellule bambine che finora sono state il simbolo della medicina rigenerativa non entrano in ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una ricerca importantissima che potrebbe far cambiare numerosi piani medici. Niente cellule: le cellule bambine che finora sono state il simbolo della medicina rigenerativa non entrano in ...

Un'importante scoperta contro le distrofie: i muscoli si autoriparano anche senza le staminali ad_dyn Almeno quattro le ricadute della scoperta, importanti sia per la ricerca di base sia per le possibili applicazioni. Prima di tutto si dimostra quanto sia importante l'architettura cellulare e ...

Un'importante scoperta contro le distrofie: i muscoli si autoriparano anche senza le staminali Globalist.it Un'importante scoperta contro le distrofie: i muscoli si autoriparano anche senza le staminali La ricerca spagnola: i muscoli riescono ad autoripararsi stimolando la riorganizzazione del nucleo delle loro cellule adulte più vicina alla lesione.

