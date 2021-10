Unicef: in Europa 3 suicidi di adolescenti al giorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) In Europa tre adolescenti al giorno si tolgono la vita e i suicidi sono la seconda causa di morte nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni dopo gli incidenti stradali: è l'allarmante quadro che emerge ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Intrealsi tolgono la vita e isono la seconda causa di morte nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni dopo gli incidenti stradali: è l'allarmante quadro che emerge ...

