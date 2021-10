Una vita anticipazioni: Bellita viene massacrata dalla critica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le anticipazioni di oggi di Una vita ci svelano che Bellita dopo il grande entusiasmo per la sua canzone, resterà delusa dalla critica Bellita di nuovo in crisi dopo le parole della criticaUn nuovo episodio attende oggi i fan di Una vita. La serie iberica continua la sua messa in onda pomeridiana sulla rete ammiraglia e gli spoiler ci svelano anche oggi grandi colpi di scena. In particolar modo si parlerà di Bellita e del suo entusiasmo per il pezzo inciso con Josè. Purtroppo, la cantante perderà da li a poco il suo sorriso. Il motivo? La critica dopo l’esibizione la massacrerà. Una vita: Bellita massacrata dalla ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ledi oggi di Unaci svelano chedopo il grande entusiasmo per la sua canzone, resterà delusadi nuovo in crisi dopo le parole dellaUn nuovo episodio attende oggi i fan di Una. La serie iberica continua la sua messa in onda pomeridiana sulla rete ammiraglia e gli spoiler ci svelano anche oggi grandi colpi di scena. In particolar modo si parlerà die del suo entusiasmo per il pezzo inciso con Josè. Purtroppo, la cantante perderà da li a poco il suo sorriso. Il motivo? Ladopo l’esibizione la massacrerà. Una...

