Una Vita, anticipazioni al 22 ottobre: Felicia venderà il suo ristorante? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le vicende della famiglia Pasamar saranno determinanti nel corso delle prossime puntate di Una Vita, come segnalano le anticipazioni al 22 ottobre. Innanzitutto, Camino continuerà ad essere in forte apprensione per la scomparsa del marito Ildefonso, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere stato pubblicamente umiliato dalla rivelazione che Anabel ha fatto durante una cena. La figlia di Marcos, infatti, dopo aver bevuto troppo, ha detto a tutti che il marchesino è impotente dopo essere stato gravemente ferito.in guerra. In seguito, il nonno di Ildefonso si è recato da lui e Camino e lo ha preso a schiaffi, profondamente contrariato dall'atteggiamento del ragazzo. A quel punto, il marchesino è andato via di casa e non è più tornato. Nel frattempo, Marcos confesserà ad Anabel di aver chiesto a Felicia di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le vicende della famiglia Pasamar saranno determinanti nel corso delle prossime puntate di Una, come segnalano leal 22. Innanzitutto, Camino continuerà ad essere in forte apprensione per la scomparsa del marito Ildefonso, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere stato pubblicamente umiliato dalla rivelazione che Anabel ha fatto durante una cena. La figlia di Marcos, infatti, dopo aver bevuto troppo, ha detto a tutti che il marchesino è impotente dopo essere stato gravemente ferito.in guerra. In seguito, il nonno di Ildefonso si è recato da lui e Camino e lo ha preso a schiaffi, profondamente contrariato dall'atteggiamento del ragazzo. A quel punto, il marchesino è andato via di casa e non è più tornato. Nel frattempo, Marcos confesserà ad Anabel di aver chiesto adi ...

Advertising

robertosaviano : Che anniversario. Di quelli che non sai come gestire. 15 anni fa, il #13ottobre, iniziava la mia vita scortata. Ora… - NintendoItalia : Assaporare una tazza del miglior caffè di Bartolo alla Piccionaia o fare un tour in barca con Remo... Dal 05/11 pot… - insopportabile : 14 anni fa una delle mie ultime albe a Cagliari prima di trasferirmi al nord. Era un'altra vita in quella spiaggia… - Colourbit_ : RT @NintendoItalia: Assaporare una tazza del miglior caffè di Bartolo alla Piccionaia o fare un tour in barca con Remo... Dal 05/11 potrai… - Giovann68962971 : @ilfoglio_it @ardigiorgio I no-vax dell'Ilva non li capisco, intossicati da diossina e altre pestilenze da una vita e un vaccino no. -