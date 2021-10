Una seconda vita per le batterie al litio: nasce la prima filiera italiana (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nove celebri nomi del mondo aziendale, associazionistico e della ricerca hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding per sviluppare una catena del valore nazionale che gestisca le batterie provenienti dai veicoli elettrici. Class Onlus, Anfia, Cobat, Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria, Enel, Comau, Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, Rse, Flash Battery sono le aziende che hanno aderito al progetto con l’obiettivo di garantire il recupero della funzionalità delle batterie, riconvertendole in sistemi di accumulo stazionari. Questi sistemi contengono al loro interno elementi preziosi come il nichel, il cobalto e lo stesso litio che possono essere reindirizzati nuovamente alla catena produttiva. Ma, nella maggior parte dei casi, prima di essere “smantellati”, possono ancora dare una mano ... Leggi su newsagent (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nove celebri nomi del mondo aziendale, associazionistico e della ricerca hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding per sviluppare una catena del valore nazionale che gestisca leprovenienti dai veicoli elettrici. Class Onlus, Anfia, Cobat, Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria, Enel, Comau, Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, Rse, Flash Battery sono le aziende che hanno aderito al progetto con l’obiettivo di garantire il recupero della funzionalità delle, riconvertendole in sistemi di accumulo stazionari. Questi sistemi contengono al loro interno elementi preziosi come il nichel, il cobalto e lo stessoche possono essere reindirizzati nuovamente alla catena produttiva. Ma, nella maggior parte dei casi,di essere “smantellati”, possono ancora dare una mano ...

