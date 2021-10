Una narrazione dinamica del fermento arabo post rivoluzionario

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando avrete tra le mani il primo numero di Arabpop, prendetevi del tempo. Ne serve per esplorarla tutta. Ve ne tornerà utile dell’altro per ascoltare i dischi, leggervi i romanzi, guardare i lungo e i cortometraggi che la redazione vi suggerisce. NATA DALL’ESPERIENZA (di successo) del libro Arabpop, curato da Chiara Comito e Silvia Moresi, la rivista di arti e letterature arabe contemporanee, edita dalla casa editrice napoletana Tamu, sta girando l’Italia. Accolta benissimo: a poche settimane dall’uscita è già … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Assente dalladalla tredicesima puntata dell'ottava stagione, Addison Montgomery ha ...volontà, quest'ultima, condivisa anche dall'interprete del talentuoso chirurgo neonatale che ha ...Ciò che ha reso speciale il film è stato produrlo sin dall' inizio, mi piace essereprovocatrice in tutte le scelte che faccio. Volevo essere coinvolta nellae rovesciare tutto ciò che ...Quando avrete tra le mani il primo numero di Arabpop, prendetevi del tempo. Ne serve per esplorarla tutta. Ve ne tornerà utile dell’altro per ascoltare i dischi, leggervi i romanzi, guardare i lungo e ...Decumano Maximo è l' interessante film-dossier prossimamente nelle sale di tutti i cinema in Italia, che documenta, con testimonianze da parte di archeologi, docenti universitari ed esperti di storia ...