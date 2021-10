"Una dittatura". E Sallusti ride in faccia alla avvocata No Green pass: "La sa una cosa?" | Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) "La dittatura è la vostra". A Otto e mezzo, in collegamento con La7, Alessandro Sallusti quasi ride in faccia a Olga Milanese, tra i promotori del referendum contro il Green pass. Nel giorno dell'obbligatorietà del certificato verde, Lilli Gruber dà la parola all'avvocato punto di riferimento dei No Green pass. "L'Inghilterra ha una percentuale di vaccinati altissima eppure ha 45mila contagiati al giorno. Questo dimostra che pur essendo vaccinati il virus circola e che il Green pass non è una misura sanitaria ma solo politica". Stefano Feltri, direttore di Domani, la interrompe: "Ma che discorso che? Qua manca la logica. Il vaccino non è rischio 0, ma come finirebbe senza vaccino o ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Laè la vostra". A Otto e mezzo, in collegamento con La7, Alessandroquasiina Olga Milanese, tra i promotori del referendum contro il. Nel giorno dell'obbligatorietà del certificato verde, Lilli Gruber dà la parola all'avvocato punto di riferimento dei No. "L'Inghilterra ha una percentuale di vaccinati altissima eppure ha 45mila contagiati al giorno. Questo dimostra che pur essendo vaccinati il virus circola e che ilnon è una misura sanitaria ma solo politica". Stefano Feltri, direttore di Domani, la interrompe: "Ma che discorso che? Qua manca la logica. Il vaccino non è rischio 0, ma come finirebbe senza vaccino o ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Io mi sento vittima di una dittatura sanitaria, quella imposta a noi da chi non si vuole vaccinare o non si vuole p… - mirellaliuzzi : Ennessimo attacco a #LilianaSegre, scomposto, codardo, atroce. Deve far riflettere che arrivi da una manifestazione… - davidefaraone : Pacificazione vuol dire dare tamponi gratis a chi fa casino in piazza, parla di dittatura, minaccia di non rispetta… - EureosCriss : RT @DonatoPastore: @troll_627 @XrpFan76495 @QLexPipiens @atimo13 La Costituzione garantisce una serie di diritti che non possono essere lim… - Stefyndq : RT @Krizia79986926: @nypost In italia è obbligatorio il green pass per poter lavorare. I media italiani spingono solo per il vaccino e chiu… -