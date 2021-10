Un Posto al Sole, puntata di oggi 15 ottobre: il punto debole di Roberto Ferri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata di oggi 15 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Marina si è riavvicinata a Roberto Ferri. La Giordano scoprirà che c’è una sola “donna” a cui il manager non sa dire di no: la figlia Cristina. Niko, sempre più sotto pressione, sembra non riuscire più a reggere il forte stress emotivo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anticipazioni “Unal”,di152021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Marina si è riavvicinata a. La Giordano scoprirà che c’è una sola “donna” a cui il manager non sa dire di no: la figlia Cristina. Niko, sempre più sotto pressione, sembra non riuscire più a reggere il forte stress emotivo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per… - infoitcultura : Interpreta Serena in Un posto al sole: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice? - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 15 ottobre: Roberto Ferri è in difficoltà - infoitcultura : Un posto al sole, arriva una ‘sorpresa’ per i fan: grande annuncio - sbaracadau : Svegliato furioso per Ita che ritorna Alitalia e non viene finalmente smantellata, ora mi metto gli occhiali da sol… -