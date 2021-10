Un Posto al Sole, anticipazioni 18 ottobre: il risveglio di Susanna? (Di venerdì 15 ottobre 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 18 ottobre. È arrivato finalmente il momento di riprovarci: Susanna si sveglierà questa volta? Susanna in coma farmacologico all’ospedale (via screenshot)Renato è sempre più stressato per la situazione legata all’aggressione ai danni di Susanna. Dopo lo spiraglio di speranza sulla colpevolezza di Pasquale, adesso è tutto fermo. Le indagini della Polizia sono in una fase di stallo ed il padre di Niko non riesce a reagire. Inevitabilmente, quando la mente soffre, il corpo ne risente. A causa di tutta la tensione accumulata nell’ultimo mese, Renato si sente male. In passato l’uomo aveva già dovuto affrontare un infarto, cosa gli succederà questa volta? Intanto, Niko si trova ad affrontare i problemi dello studio. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 ottobre 2021)Unalpuntata 18. È arrivato finalmente il momento di riprovarci:si sveglierà questa volta?in coma farmacologico all’ospedale (via screenshot)Renato è sempre più stressato per la situazione legata all’aggressione ai danni di. Dopo lo spiraglio di speranza sulla colpevolezza di Pasquale, adesso è tutto fermo. Le indagini della Polizia sono in una fase di stallo ed il padre di Niko non riesce a reagire. Inevitabilmente, quando la mente soffre, il corpo ne risente. A causa di tutta la tensione accumulata nell’ultimo mese, Renato si sente male. In passato l’uomo aveva già dovuto affrontare un infarto, cosa gli succederà questa volta? Intanto, Niko si trova ad affrontare i problemi dello studio. ...

