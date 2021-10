Un disegno del XVII secolo razziato dalla Gestapo sarà restituito agli eredi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Settantacinque anni dopo sarà restituito agli eredi del proprietario il disegno attribuito all'artista emiliano Giacomo Cavedone (Sassuolo 1577 – Bologna 1660), recuperato dai Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza con la collaborazione dell'Holocaust Claims Processing Office di New York e del Federal Bureau of Investigation. Il disegno - realizzato a gessetto su due lati e intitolato “A Study of a Priest Holding a Book” (recto) e “A Study of the Standing Figure of a Young Soldier” (verso) - fu portato via dai tedeschi da Villa Feldmann a Brno il 15 marzo 1939, poi venduto a un'importante casa d'aste londinese nel 1946, acquistato in seguito da un mercante d'arte finlandese e da uno veneziano poi. Riemerso sul mercato dell'arte, è stato ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Settantacinque anni dopodel proprietario ilattribuito all'artista emiliano Giacomo Cavedone (Sassuolo 1577 – Bologna 1660), recuperato dai Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza con la collaborazione dell'Holocaust Claims Processing Office di New York e del Federal Bureau of Investigation. Il- realizzato a gessetto su due lati e intitolato “A Study of a Priest Holding a Book” (recto) e “A Study of the Standing Figure of a Young Soldier” (verso) - fu portato via dai tedeschi da Villa Feldmann a Brno il 15 marzo 1939, poi venduto a un'importante casa d'aste londinese nel 1946, acquistato in seguito da un mercante d'arte finlandese e da uno veneziano poi. Riemerso sul mercato dell'arte, è stato ...

Advertising

Iliveofmydreams : RT @JiminsWifeIsHe1: A volte mi torna in mente quella volta in cui Taehyung, durante In The Soop 1, vide un disegno del piccolo principe e… - Simo_dreams : RT @JiminsWifeIsHe1: A volte mi torna in mente quella volta in cui Taehyung, durante In The Soop 1, vide un disegno del piccolo principe e… - bigpulce : RT @GraziaLuna_: Non ho mai capito questa cosa della priorità, io voglio essere parte del disegno. - Michela_DB83 : RT @JCultHeritCrime: ?? Un disegno, che era stato confiscato dalla #GESTAPO durante la ?????????????? ???????????? ????????????????, sarà presto restituito dai @… - CapraGianfranc2 : RT @GuisaTania: @janavel7 Non ho vissuto il nazismo, ma ne ho visto i segni, ascoltato le testimonianze, visto il freddo e lucido disegno d… -