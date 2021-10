Un anno senza Jole Santelli, Gelmini: “Vorrei tornare indietro per abbracciarti forte” (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA – “Cara Jole, è già passato un anno. Ricordo l’ultima volta che ci siamo viste a Roma, mi raccontavi dei tuoi progetti e della tua Calabria. Vorrei tornare indietro per abbracciarti forte, ancora una volta”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, la ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini (foto) nel primo anniversario della scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria morta il 15 ottobre 2020. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA – “Cara, è già passato un. Ricordo l’ultima volta che ci siamo viste a Roma, mi raccontavi dei tuoi progetti e della tua Calabria.per, ancora una volta”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, la ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella(foto) nel primo anniversario della scomparsa di, presidente della Regione Calabria morta il 15 ottobre 2020. L'articolo L'Opinionista.

