Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 15:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l'informazione l'arma dei Carabinieri ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle cameretta e se non sono in possesso del grynfas da questa mezzanotte però sostiene il nuovo sindacato Carabinieri spiegano in una nota che comando generale avrebbe dato la disposizione di ordinare chi occupa le camere di lasciarle paragonando l'alloggio ha luogo di lavoro e Green passo sempre in prima pagina Italia blindata nel giorno del certificato obbligatorio per i lavoratori a Trieste presidio di portuale dove ci sono 5000 persone che protestano contro il certificato verde e rifiutano anche i tamponi gratuiti il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano fedriga specificato il porto funziona Genova bloccate Ivano

