UFFICIALE: Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 2026 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alexis Saelemaekers ha rinnovato il proprio contratto con il Milan per altri cinque anni: il comunicato del club rossonero Alexis Saelemaekers e il Milan avanti insieme ancora a lungo. Ufficializzato, in questi minuti, il rinnovo per altre cinque stagioni. IL COMUNICATO – «AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Classe 1999 e arrivato al Milan nel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzati finora, continuerà a vestire la maglia rossonera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

