Ufficiale | Genoa | risolto il contratto con Marroccu Il nuovo ds è Taldo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Con un comunicato, ilha nominato CarlocomeDirettore sportivo, dopo la risoluzione deldi Francesco. Ecco la nota del club: “IlCFC comunica che oggi è statoconsensualmente ilche legava il Club al Direttore Sportivo Francesco. Ilringraziaper il lavoro svolto in questi anni e per i risultati ottenuti. Il Club annuncia che Carloè ilDirettore Sportivo della prima squadra”. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Risoluzione di contratto per Francesco #Marroccu (lo aspetta il #Brescia) col #Genoa: il nuovo diesse è Ca… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Risoluzione di contratto per Francesco #Marroccu (lo aspetta il #Brescia) col #Genoa: il nuovo die… - CalcioNews24 : UFFICIALE! - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Genoa, risolto il contratto con Marroccu. Il nuovo ds è Carlo Taldo - pianetagenoa : UFFICIALE: Carlo Taldo è il nuovo direttore sportivo del Genoa - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Genoa

Lo annuncia il Grifone in una notaapparsa sul sito. "IlCFC comunica che oggi è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club ...Carlo Taldo è il nuovo direttore sportivo del. Con un notasul proprio sito, il Grifone ha comunicato che, contestualmente ha salutato Francesco Marroccu . Si legge come Marroccu 'ha risolto consensualmente il contratto che lo ...Abraham continua la fisioterapia per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Non dovesse riuscirci, con la Juve giocherà l’uzbeko che però ha smarrito il tocco magico ...Carlo Taldo è il nuovo direttore sportivo del Genoa. A comunicarlo con una nota ufficiale sul proprio sito è lo stesso club rossoblù che contestualmente ha salutato Francesco Marroccu. Marroccu "ha ri ...