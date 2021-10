Ue, la Commissione risponde al tweet del premier sloveno Jansa sui “burattini di Soros”: “Per l’antisemitismo non c’è posto in Europa” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Per l’antisemitismo non c’è posto in Europa”. È questa la posizione della Commissione Ue dopo la vignetta pubblicata dal premier sloveno e presidente di turno del Consiglio dell’Ue, Janez Jansa, che su Twitter aveva diffuso un’immagine con alcuni Europarlamentari, tra cui uno deceduto ad aprile, definendoli “burattini di Soros”. L’ha chiarita la portavoce della Commissione, Christian Wigand, durante il briefing con la stampa a Bruxelles: “Rappresenta una minaccia non solo per le comunità ebraiche, ma anche per le società nel loro insieme”. Questa però è solo l’ultima polemica complottista del leader di Lubiana – molto vicino al premier di Budapest Viktor Orbàn – sulla figura del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Pernon c’èin”. È questa la posizione dellaUe dopo la vignetta pubblicata dale presidente di turno del Consiglio dell’Ue, Janez, che su Twitter aveva diffuso un’immagine con alcunirlamentari, tra cui uno deceduto ad aprile, definendoli “di”. L’ha chiarita la portavoce della, Christian Wigand, durante il briefing con la stampa a Bruxelles: “Rappresenta una minaccia non solo per le comunità ebraiche, ma anche per le società nel loro insieme”. Questa però è solo l’ultima polemica complottista del leader di Lubiana – molto vicino aldi Budapest Viktor Orbàn – sulla figura del ...

