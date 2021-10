Tutto sul film Dora e la città perduta in onda su Italia 1 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre arriva in prima tv su Italia 1 Dora e la città perduta, live action tratto dalla celebre serie animata Dora l’esploratrice. Il film, uscito nelle sale nel 2019, è diretto da James Bobin (lo stesso regista de I Muppet) e ha come protagonista Isabela Moner, che abbiamo conosciuto in Transformers 5: L’Ultimo Cavaliere. Come si vede dal trailer, Dora non è più la bambina del cartone animato: ha 16 anni e ha sempre vissuto nella giungla, seguendo i suoi genitori (Eva Longoria e Michael Peña) esploratori in molte delle loro avventure. Ma, ora che è un’adolescente, questi ultimi hanno deciso che per lei è arrivato il momento di affrontare la vita vera. Per questo, mentre loro sono impegnati nella ricerca di una città Inca ... Leggi su diredonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre arriva in prima tv sue la, live action tratto dalla celebre serie animatal’esploratrice. Il, uscito nelle sale nel 2019, è diretto da James Bobin (lo stesso regista de I Muppet) e ha come protagonista Isabela Moner, che abbiamo conosciuto in Transformers 5: L’Ultimo Cavaliere. Come si vede dal trailer,non è più la bambina del cartone animato: ha 16 anni e ha sempre vissuto nella giungla, seguendo i suoi genitori (Eva Longoria e Michael Peña) esploratori in molte delle loro avventure. Ma, ora che è un’adolescente, questi ultimi hanno deciso che per lei è arrivato il momento di affrontare la vita vera. Per questo, mentre loro sono impegnati nella ricerca di unaInca ...

Advertising

marcotravaglio : SEGNALI ACUSTICI Quando un giornalista che non sa nulla intervista un pregiudicato per mafia che sa tutto, il risul… - Agenzia_Ansa : Tutto sul Green pass, chi deve averlo e chi verifica. Obblighi, sanzioni, controlli, quello che c'è da sapere #ANSA - francescocosta : Oggi su Morning: tutto sul primo giorno di Green Pass obbligatorio; chi sono questi portuali di Trieste; perché il… - NoLockdown4 : RT @Paolo_Tumolo: Cecchi Paone:'Gli altri paesi non ci seguono sul #greenpass sul lavoro perché sono scemi' Da Marte é tutto #DrittoeRove… - DiegoCa_73 : RT @Paolo_Tumolo: Cecchi Paone:'Gli altri paesi non ci seguono sul #greenpass sul lavoro perché sono scemi' Da Marte é tutto #DrittoeRove… -