Tutto (ma proprio tutto) quello che bisogna sapere su Bianca Gascoigne (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna l'appuntamento con Ballando con le stelle. Lo storico programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci è giunto ormai alla sedicesima edizione e la prima puntata va in onda sabato 16 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai. Tra i concorrenti di questa stagione c'è anche la modella Bianca Gascoigne. Conosciamola meglio. Vi raccomandiamo... Le cose da sapere su Arisa, concorrente di Ballando con le Stelle Classe 1986, Bianca è nata il 28 ottobre nella contea di Hertfordshire in Inghilterra. Negli anni si è affermata come modella, per poi diventare un personaggio molto presente nella televisione britannica. Le partecipazioni al Celebrity Big Brother (edizione inglese del Grande Fratello VIP) e al reality show Love Island, dove ha trionfato ...

