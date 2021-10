Tutti al lavoro con il Green pass, Draghi non cede: allerta blocchi e proteste (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ il giorno del Green pass obbligatorio sul lavoro. Nessuno slittamento, nessun rinvio: il premier Mario Draghi non ha ceduto ai malumori. Anche se è allerta blocchi e proteste. Ma cosa rischia chi non ha il certificato verde? Regole, come averlo, prima dose: cosa c’è da sapere. Una circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza non esclude che l’avvio del “nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione”. L’allerta riguarda, si legge nel documento a firma del capo della polizia Lamberto Giannini, inviato a questori e prefetti, possibili “azioni improntate all’illegalità” a “danno di obiettivi esposti” al rischio, ma ”anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ il giorno delobbligatorio sul. Nessuno slittamento, nessun rinvio: il premier Marionon ha ceduto ai malumori. Anche se è. Ma cosa rischia chi non ha il certificato verde? Regole, come averlo, prima dose: cosa c’è da sapere. Una circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza non esclude che l’avvio del “nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione”. L’riguarda, si legge nel documento a firma del capo della polizia Lamberto Giannini, inviato a questori e prefetti, possibili “azioni improntate all’illegalità” a “danno di obiettivi esposti” al rischio, ma ”anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a ...

