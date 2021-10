Tutti a lavoro con il Green Pass | da oggi obbligatorio LA DIRETTA

(Di venerdì 15 ottobre 2021) I portuali di Trieste scioperano e c'è l'incognita mezzi pubblici. Draghi tira dritto, ipotesi sconti per le aziende che pagano i tamponi ai lavoratori. Annunciate pernuove manifestazioni no vax. Polizia in allerta per scongiurare possibili disordini. Intanto confermato il carcere a Castellino e Fiore: "hanno istigato alla violenza" scrive il gip. Restano sotto 3mila i nuovi casi, il numero di tamponi supera i 300mila giornalieri. Il tasso di positività scende poco sotto l'1, 40 i decessi nelle ultime 24 ore

emenietti : pensavo che ridurre il rischio dei contagi durante una pandemia, tutelando la salute di tutti i lavoratori, rientra… - TeresaBellanova : Nessuna marcia indietro, nessuna deroga, nessun trattamento di favore. Il #greenpass sui luoghi di lavoro è obbliga… - SaraGama_ITA : Grazie per il sostegno che ci avete dato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo cercato di regalarvi e regalarci un'i… - ItaliaJoseph : RT @BarillariDav: Iniziata ieri sera l'occupazione del Consiglio Regionale del Lazio. Siamo dentro, io e Sara Cunial. A fianco di tutti i l… - CislFisascat : RT @fisascat: #GreenPass In vigore l’obbligo della Certificazione Verde in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. #CgilCislUil a conf… -

Scatta oggi l'obbligo del Green pass peri lavoratori, e in un solo giorno sono state 563 mila certificazioni. COME SI OTTIENE Il Green ... CONTROLLI Spettano ai datori die saranno ...Il dirigente del settore della logistica è in fibrillazione: a poche ore dall'entrata in vigore del Green pass ini luoghi disono ancora molte le zone grigie dell'obbligo. Ma nel "...GENOVA - Al via in tutta Italia l'obbligo di Green pass per andare al lavoro. La giornata attesa è arrivata e aziende pubbliche e private si sono mosse per predisporre tutti i sistemi in modo da ...Scatta oggi l'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori, e in un solo giorno sono state 563 mila certificazioni. COME SI OTTIENE Il Green pass si ottiene dopo aver fatto ...