Turris-Palermo | domani Filippi in conferenza stampa | live su Mediagol it

Advertising

PalermoToday : Palermo, Filippi fa la conta degli infortunati: emergenza difesa contro la Turris - Mediagol : Dall’Oglio: “Avvio di stagione ok. Catanzaro, Bari o Turris nessuna differenza” - CalciorosaneroI : Palermo: Almici è guarito, ma a rischio per la Turris - Mediagol : Palermo, infortunio Silipo: trauma distorsivo alla caviglia destra. Salta la Turris? - Mediagol : Doda: “Palermo mia seconda casa, legato a Filippi e Silipo. Turris? No pronostici” -

Ultime Notizie dalla rete : Turris Palermo

- Alberto Almici è clinicamente guarito dall'infortunio muscolare alla coscia destra. Da ... che saranno considerate tecnicamente da mister Filippi per la gara di domenica contro la. ...... il numero 10 delè a forte rischio anche per la prossima partita di Torre del Greco e di ... che saranno considerate tecnicamente da mister Filippi per la gara di domenica contro laCome già successo nella sfida contro il Foggia per il tecnico del Palermo Giacomo Filippi gli uomini a disposizione saranno ancora contati a causa degli infortuni. In vista della trasferta di Torre de ...Domani Filippi interverrà nella consueta conferenza stampa pre-partita, alla vigilia di Turris-Palermo, sfida valevole per la 9° giornata del campionato di Serie C, Girone C. Lo ha annunciato il club ...