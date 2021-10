Turismo, estate in ripresa ma recupero ancora lontano (Di venerdì 15 ottobre 2021) estate in ripresa per il Turismo italiano. Secondo i dati di Isnart Unioncamere, presentati al TTG Travel Experience di Rimini, nel complesso la stagione ha fatto segnare un incremento medio dei pernottamenti di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2020. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021)inper ilitaliano. Secondo i dati di Isnart Unioncamere, presentati al TTG Travel Experience di Rimini, nel complesso la stagione ha fatto segnare un incremento medio dei pernottamenti di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2020. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

SignorAldo : RT @MasterblogBo: #websuggestion #italy #notizie #flash Turismo, estate in ripresa ma recupero ancora lontano - - CorriereCitta : Turismo, estate in ripresa ma recupero ancora lontano - noianononhodet1 : @lorepregliasco siamo stati due mesi a raccattare lo zucchero in giro...io poi lavorando nel turismo ho fatto la fa… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Turismo, estate in ripresa ma recupero ancora lontano - - ItaliaNotizie24 : Turismo, estate in ripresa ma recupero ancora lontano -