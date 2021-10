Turismo enogastronomico, Centinaio: Tavolo interministeriale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Turismo enogastronomico, Centinaio (Mipaaf) al TTG di Rimini: Tavolo interministeriale per valorizzare sinergia fra i due settori – Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, è stato oggi presente al TTG Travel Experience di Rimini. Il sottosegretario ha preso parte ai convegni organizzati con la collaborazione del Mipaaf fra cui “Il riconoscimento UNESCO: un’opportunità per i territori” e “Distretti del cibo: uno strumento per la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale”. Tra i temi più dibattuti nel corso della due giorni di Rimini c’è stato il Turismo legato alle eccellenze agroalimentari italiane e le sue prospettive. “Il Turismo enogastronomico sta vivendo un momento ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)(Mipaaf) al TTG di Rimini:per valorizzare sinergia fra i due settori – Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, è stato oggi presente al TTG Travel Experience di Rimini. Il sottosegretario ha preso parte ai convegni organizzati con la collaborazione del Mipaaf fra cui “Il riconoscimento UNESCO: un’opportunità per i territori” e “Distretti del cibo: uno strumento per la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale”. Tra i temi più dibattuti nel corso della due giorni di Rimini c’è stato illegato alle eccellenze agroalimentari italiane e le sue prospettive. “Ilsta vivendo un momento ...

