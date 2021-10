Truffe agli anziani: sottratti anche 25800 euro ed una fede nuziale, tre arresti nel foggiano Carabinieri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Ultraottantenni raggirati, spaventati e seriamente preoccupati per i propri familiari, indotti a consegnare ai malfattori migliaia di euro e monili in oro: 3 misure cautelari personali in carcere e 1 arresto in flagranza di reato. Facevano leva sui sentimenti che legano le vittime ai propri parenti, come l’amore di una madre o di una nonna per i propri figli o nipoti, i truffatori che nell’ambito dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, sono tratti in arresto in esecuzione di una misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Repubblica. A finire in manette, V.P., classe 1974, G.C. classe 1957, S.S., classe 1992, tutti originari di Napoli, gravati da numerosi precedenti di polizia sia per ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Ultraottantenni raggirati, spaventati e seriamente preoccupati per i propri familiari, indotti a consegnare ai malfattori migliaia die monili in oro: 3 misure cautelari personali in carcere e 1 arresto in flagranza di reato. Facevano leva sui sentimenti che legano le vittime ai propri parenti, come l’amore di una madre o di una nonna per i propri figli o nipoti, i truffatori che nell’ambito dell’operazione condotta daidella Compagnia di Manfredonia, sono tratti in arresto in esecuzione di una misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Repubblica. A finire in manette, V.P., classe 1974, G.C. classe 1957, S.S., classe 1992, tutti originari di Napoli, gravati da numerosi precedenti di polizia sia per ...

