Truffe ad anziani, arrestati quattro campani nel Foggiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFoggia – I carabinieri di Foggia hanno eseguito tre misure cautelari (due in carcere e una ai domiciliari) nei confronti di tre campani che avrebbero messo a segno almeno cinque Truffe ad anziani ultra 80enni di Manfredonia (FG). Inoltre i militari hanno arrestato nei giorni scorsi, in flagranza di reato, un altro cittadino campano per una truffa messa a segno ai danni di un pensionato di Candela (FG). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

