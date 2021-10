Trieste, in duemila per la manifestazione No green pass. La protesta all’ingresso del porto tra cartoni di pizza e cori (video) (Di venerdì 15 ottobre 2021) I manifestanti No green pass si sono radunati fin dalle prime ore del mattino davanti al Varco 4 del porto di Trieste, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo. L’accesso fino a questo momento è stato consentito ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro. La situazione appare tranquilla. C’è stato qualche attimo di tensione quando Fabio Tuiach, ex consigliere comunale noto per le sue posizioni estremiste ed ex pugile, ha tentato di impedire a un’auto di entrare. Subito sono accorsi gli stessi lavoratori che lo hanno convinto a desistere e a far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) I manifestanti Nosi sono radunati fin dalle prime ore del mattino davanti al Varco 4 deldi, luogo di ritrovo dellaannunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali di. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo. L’accesso fino a questo momento è stato consentito ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro. La situazione appare tranquilla. C’è stato qualche attimo di tensione quando Fabio Tuiach, ex consigliere comunale noto per le sue posizioni estremiste ed ex pugile, ha tentato di impedire a un’auto di entrare. Subito sono accorsi gli stessi lavoratori che lo hanno convinto a desistere e a far ...

