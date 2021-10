Trieste, il presidente del porto D’Agostino: «I lavoratori hanno scelto la linea soft. Si può ricominciare a lavorare come prima» – L’intervista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Trieste – Il primo giorno di presidio è finito. Delle migliaia di persone arrivate da mezza Italia per sostenere i lavoratori del porto di Trieste ne sono rimaste qualche centinaia. Il clima è leggero. Si balla, ogni tanto si accende un fumogeno e i cori contro il Green pass o contro Mario Draghi cominciano a sparire. Davanti al Molo 7 e tra gli uffici del porto si pensa a domani. Oggi le attività sono state ridotte, alcune navi sono state dirottate e tra i lavoratori entrati nella struttura qualcuno è dovuto tornare a casa perché non c’era abbastanza lavoro. Il porto può permettersi un giorno di pausa ma non una settimana. Lo spiega a Open Zeno D’Agostino, il presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Orientale. Oggi ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021)– Il primo giorno di presidio è finito. Delle migliaia di persone arrivate da mezza Italia per sostenere ideldine sono rimaste qualche centinaia. Il clima è leggero. Si balla, ogni tanto si accende un fumogeno e i cori contro il Green pass o contro Mario Draghi cominciano a sparire. Davanti al Molo 7 e tra gli uffici delsi pensa a domani. Oggi le attività sono state ridotte, alcune navi sono state dirottate e tra ientrati nella struttura qualcuno è dovuto tornare a casa perché non c’era abbastanza lavoro. Ilpuò permettersi un giorno di pausa ma non una settimana. Lo spiega a Open Zeno, ildell’Autorità portuale del Mare Adriatico Orientale. Oggi ...

