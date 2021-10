“Trieste chiama | Ancona risponde” | i lavoratori bloccano il porto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott – “”. E’ quanto si legge sullo striscione appeso alla recinzione che separa la SS16 dalla linea ferroviaria. Ma non è l’unico, ve ne sono altri con scritto “No al Green pass” o con richiami espliciti all’art. 1 della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.bloccato daiE ildirisulta bloccato. Aiche stanno manifestando contro il green pass obbligatorio – in vigore da oggi – si sono uniti anche autotrasportatori e altri cittadini. Così il sit-in di circa 200 operai, dipendenti di vari aziende della zona, impedisce ...

"Trieste chiama, Ancona risponde" E' la scritta che compare su uno degli striscioni appesi dai manifestanti no Green Pass alla recinzione che separa la SS16 dalla linea ferroviaria, nel punto in cui è bloccato l'accesso nord alla zona portuale. Proteste contro il Green pass: una manifestazione dei lavoratori dei cantieri e un tir fermo hanno di fatto bloccato l'accesso nord alla zona portuale di Ancona: in sit-in circa 200 operai di diverse aziende e autotrasportatori.