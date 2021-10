Training autogeno in gravidanza, tutto sulla tecnica di rilassamento antistress (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando si parla di gravidanza si è quasi sempre concentrati sugli aspetti fisici dei sintomi che accompagnano la donna durante le diverse settimane e i cambiamenti legati allo sviluppo del feto. Quasi sempre solo marginalmente si affronta l’aspetto emotivo e quello legato al dolore, una condizione molto personale ma che non può essere ignorata o snobbata perché “normale” e “fisiologica”. Per questo motivo sono diverse le tecniche di rilassamento che vengono suggerite e praticate in questo periodo. Tra queste il Training autogeno è una delle più interessanti da conoscere. Il Training autogeno in gravidanza è considerato come l’unica possibilità non farmacologica per fronteggiare il dolore del parto. Questo perché, per le sue caratteristiche, ha un’elevata efficacia ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando si parla disi è quasi sempre concentrati sugli aspetti fisici dei sintomi che accompagnano la donna durante le diverse settimane e i cambiamenti legati allo sviluppo del feto. Quasi sempre solo marginalmente si affronta l’aspetto emotivo e quello legato al dolore, una condizione molto personale ma che non può essere ignorata o snobbata perché “normale” e “fisiologica”. Per questo motivo sono diverse le tecniche diche vengono suggerite e praticate in questo periodo. Tra queste ilè una delle più interessanti da conoscere. Ilinè considerato come l’unica possibilità non farmacologica per fronteggiare il dolore del parto. Questo perché, per le sue caratteristiche, ha un’elevata efficacia ...

