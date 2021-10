Tragico incidente a Prato: 35enne muore in bici travolta da un'auto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prato, 15 ottobre 2021 " Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 9, a Prato . Una giovane donna cinese, 35 anni, in sella a una bici elettrica , è morta dopo lo scontro avvenuto in via ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ottobre 2021 "questa mattina, poco dopo le 9, a. Una giovane donna cinese, 35 anni, in sella a unaelettrica , è morta dopo lo scontro avvenuto in via ...

Advertising

persemprecalcio : ?? Il #15ottobre 1967 un tragico incidente strappò la vita a Gigi #Meroni, talento assoluto in campo e personaggio… - qn_lanazione : Tragico incidente a Prato: 35enne muore in bici travolta da un'auto - dvdthehalfman : RT @quotidianopiem: Il 15 ottobre 1967 Moriva in un tragico incidente Gigi Meroni - quotidianopiem : Il 15 ottobre 1967 Moriva in un tragico incidente Gigi Meroni - CalcioNews24 : Il #15ottobre 1967, in seguito ad un tragico incidente, muore il centrocampista granata Luigi Meroni -