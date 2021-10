Tortino di patate in padella senza uova | pura delizia per il palato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi vi proponiamo una ricetta molto particolare, si tratta di undie che vi stupirà per quanto buona e croccante. Sicuramente è una ricetta adatta ai bambini amanti da sempre delle patatine perché il suo sapore è particolare e delicato. Vi sveliamo di seguito quali sono gli ingredienti necessari per la sua preparazione e il procedimento per realizzarla nel migliore dei modi.diin: ingredienti per 2 tortini Ingredienti 1,000 g30 g Farina 20 g di fecola Sale Aglio in polvere Paprika dolce o piccante Olio extravergine Procedimento Prima di tutto tagliate tutte lee lavatele per bene, poi affettatele a rondelle che ...