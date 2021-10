Torino, Tajani: “Serve rilancio della politica economica” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Serve un rilancio della politica economica abbassando anche la pressione fiscale”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco di Torino, Paolo Damilano. jp/mgg/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) “unabbassando anche la pressione fiscale”. Lo dice Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, a un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco di, Paolo Damilano. jp/mgg/gtr su Il CorriereCittà.

