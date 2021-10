Torino, rinnovo Bremer vicino: ingaggio quasi triplicato per il difensore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Torino lavora al rinnovo di Bremer e la prossima settimana potrebbe esserci l’incontro decisivo tra le parti Gleison Bremer è una delle stelle del Torino. Leader della difesa e calciatore che piace anche a mezza Europa. E proprio per quest’ultimo motivo, i granata sono intenzionati a blindare il proprio gioiello. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la prossima settimana, poco dopo il rientro dalla trasferta di Napoli, potrebbe esserci l’incontro decisivo tra le parti. E l’accordo dovrebbe essere trovato sulla base di un prolungamento di un anno rispetto all’attuale scadenza nel 2023, ma soprattutto Bremer avrà un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Il difensore brasiliano dovrebbe arrivare a percepire quasi il triplo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Illavora aldie la prossima settimana potrebbe esserci l’incontro decisivo tra le parti Gleisonè una delle stelle del. Leader della difesa e calciatore che piace anche a mezza Europa. E proprio per quest’ultimo motivo, i granata sono intenzionati a blindare il proprio gioiello. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la prossima settimana, poco dopo il rientro dalla trasferta di Napoli, potrebbe esserci l’incontro decisivo tra le parti. E l’accordo dovrebbe essere trovato sulla base di un prolungamento di un anno rispetto all’attuale scadenza nel 2023, ma soprattuttoavrà un sostanzioso aumento dell’. Ilbrasiliano dovrebbe arrivare a percepireil triplo ...

