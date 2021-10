Torino, recuperati Pobega e Rodriguez per il Napoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Buone notizie per Juric che ha recuperato Pobega e Rodriguez in vista di Napoli-Torino Juric e il Torino recuperano Tommaso Pobega e Ricardo Rodriguez in vista della partita contro il Napoli di domenica alle 18. Due buone notizie quindi per l’allenatore granata, che può così riabbracciare due titolarissimi di questo avvio di stagione. Continuano a lavorare a parte invece Marko Pjaca, Dennis Praet e Simone Verdi. L’infermeria del Torino però si sta svuotando e con il tempo Juric potrebbe avere anche l’intero organico a sua disposizione, cosa mai successa quest’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Buone notizie per Juric che ha recuperatoin vista diJuric e ilrecuperano Tommasoe Ricardoin vista della partita contro ildi domenica alle 18. Due buone notizie quindi per l’allenatore granata, che può così riabbracciare due titolarissimi di questo avvio di stagione. Continuano a lavorare a parte invece Marko Pjaca, Dennis Praet e Simone Verdi. L’infermeria delperò si sta svuotando e con il tempo Juric potrebbe avere anche l’intero organico a sua disposizione, cosa mai successa quest’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il #Torino in vista del #Napoli recupera #Pobega e #Rodriguez - ContropiedeA : Per il Torino di Juric sembrano tutti recuperati, da Zaza a Belotti - Milanista_Serio : @MilanUpdate2 @acmilan @Transfermarkt Krunic e Maldini sono recuperati Ibra lo sarà vs Porto, Theo forse settimana… - Salvato95551627 : RT @Paroladeltifoso: Napoli- Torino: Juric sorride, recuperati due giocatori - Paroladeltifoso : Napoli- Torino: Juric sorride, recuperati due giocatori -

Ultime Notizie dalla rete : Torino recuperati Lo strano record dell'Inter: 1 minuto ogni 5 è in svantaggio ... vincendo 2 e pareggiando altrettante: addirittura 8 punti recuperati sugli 11 complessivi ... ovvero i 72 di Torino). Curiosità a parte, il test di Roma è di quelli che contano e misurano la condizione,...

Juve, test per la Roma: assenti Dybala e Morata, doppietta Kean La Juve ha in programma domani una seduta pomeridiana e aspetta il rientro dei nazionali sudamericani (i brasiliani Arthur e Kaio Jorge sono a Torino e sono ormai pienamente recuperati) impegnati tra ...

Torino, recuperati Pobega e Rodriguez per il Napoli Calcio News 24 Napoli, Spalletti vuole l'ottava di fila: già fatte le scelte per il Torino Per la sfida al Torino l'11 è praticamente fatto: Meret si riprenderà il posto tra i pali, considerando che Ospina rientrerà giusto per l'allenamento di domani, alle spalle della linea con Di Lorenzo, ...

Napoli, si ferma Manolas: problemi alla caviglia Il greco ha abbandonato la sessione odierna di allenamento a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra, da valuatre i tempi di recupero ...

... vincendo 2 e pareggiando altrettante: addirittura 8 puntisugli 11 complessivi ... ovvero i 72 di). Curiosità a parte, il test di Roma è di quelli che contano e misurano la condizione,...La Juve ha in programma domani una seduta pomeridiana e aspetta il rientro dei nazionali sudamericani (i brasiliani Arthur e Kaio Jorge sono ae sono ormai pienamente) impegnati tra ...Per la sfida al Torino l'11 è praticamente fatto: Meret si riprenderà il posto tra i pali, considerando che Ospina rientrerà giusto per l'allenamento di domani, alle spalle della linea con Di Lorenzo, ...Il greco ha abbandonato la sessione odierna di allenamento a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra, da valuatre i tempi di recupero ...