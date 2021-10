Torino, presidio contro il Green pass alla Fiat Avio di Rivalta (Di venerdì 15 ottobre 2021) LA PROTESTA 15 ottobre 2021 07:58 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) LA PROTESTA 15 ottobre 2021 07:58 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un centinaio di persone, tra lavoratori privi di certificazione, No Green pass del movimento 'La Variante Torinese'… - MediasetTgcom24 : Torino, presidio contro il Green pass alla Fiat Avio di Rivalta #Greenpass - Luis196820 : RT @rej_panta: #Torino: Green pass, presidio alla Fiat Avio di Rivalta: 'No ai ricatti”. Gli operai in protesta. - the_v_3 : RT @Liberop79653844: #Torino: presidio alla #Fiat Avio: «No al ricatto del Green Pass nei luoghi di lavoro» #NONAZIPASS - mariella_m_ : RT @Agenzia_Ansa: Un centinaio di persone, tra lavoratori privi di certificazione, No Green pass del movimento 'La Variante Torinese' e I S… -