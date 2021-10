Torino, Mandragora: “Il Napoli è una squadra forte, ma noi siamo pronti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono felice tutte le volte che torno a Napoli. Per me sarà un partita piena di emozioni, ma cercherò di metterle da parte e fare una prestazione convincente”. Con queste parole, il centrocampista del Torino Rolando Mandragora, ha parlato durante un’intervista al sito ufficiale del club granata. Classe 1997, nato a Scampia, per lui affrontare i partenopei è una gara molto speciale: “Il Napoli è in grande forma e con un organico importante. Sappiamo di dover fare una prestazione importante, siamo pronti e ci stiamo allenando bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Chi è rimasto qui ha lavorato tanto, arriveremo alla partita nel migliore dei modi. Per il tipo di calcio che proponiamo i duelli individuali fanno la differenza, contro il Napoli dovremo farlo nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono felice tutte le volte che torno a. Per me sarà un partita piena di emozioni, ma cercherò di metterle da parte e fare una prestazione convincente”. Con queste parole, il centrocampista delRolando, ha parlato durante un’intervista al sito ufficiale del club granata. Classe 1997, nato a Scampia, per lui affrontare i partenopei è una gara molto speciale: “Ilè in grande forma e con un organico importante. Sappiamo di dover fare una prestazione importante,e ci stiamo allenando bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Chi è rimasto qui ha lavorato tanto, arriveremo alla partita nel migliore dei modi. Per il tipo di calcio che proponiamo i duelli individuali fanno la differenza, contro ildovremo farlo nel ...

