Torino | Mandragora | “A Napoli sfida emozionante | vogliamo vincere”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sappiamo che ilè una squadra forte e che sta vivendo un ottimo momento di forma, ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità:fare punti“: così il centrocampista del, Rolando, in vista delladi domenica allo stadio Diego Armando Maradona. “Per me sarà una partita, torno nella mia città natale e dove vive tutta la mia famiglia – aggiunge il ventiquattrenne, ai microfoni diChannel – ma cercherò di fornire una prova convincente: in queste settimane ci siamo allenati bene, non vediamo l’ora di scendere in campo“. Il Toro ritrova Zaza e Belotti dopo gli infortuni: “Sono due grandi attaccanti, quando riacquisteranno la forma migliore potranno darci una ...

All.: Spalletti: Milinkovic - Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic,, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria. All.: Juric Orario e dove vederla in tv Napoli -sarà ...: Milinkovic - Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon,, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Belotti. Juventus - Roma JUVENTUS : Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; ...Il Gallo Belotti sì o no? Tra i convocati sì, dall’inizio dipenderà dalle risposte nei prossimi allenamenti. C’è Sanabria in pole, ma Juric deciderà a ridosso del match.Il Napoli riceve il Torino nell'ottava giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.