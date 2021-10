“Togliti la mascherina” il manifestante contro un giornalista. La tensione è alta!

(Di venerdì 15 ottobre 2021)durante la manifestazione per il “No Green Pass Day” a Trieste. Giornata diin tutta Italia. Da oggi, 15 ottobre 2021, il Green Pass è diventato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

laterizio98 : @rick81260 @SkyTG24 Togliti la mascherina - Mikrock3 : @Donzelli @FratellidItalia @Drittorovescio_ Togliti la mascherina im******* - Traiano73 : RT @GianlucaStream: @DOCTORWHO71 @l_angiolini Spiega questo birbantello ??????India covid debellato... togliti la mascherina... o stai port… - GianlucaStream : @DOCTORWHO71 @l_angiolini Spiega questo birbantello ??????India covid debellato... togliti la mascherina... o stai… - renestrano : @matteozenatti Togliti prima la mascherina ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Togliti mascherina

Webboh

'Trasandato', 'con le unghie lunghe, senza guanti' e 'con unasporca e le scarpe piene di terra'. E' così che si sarebbe presentato alle sue pazienti ... 'Sono anche mammologo,il ...Allora la schermitrice […] di Leonardo Coen 5 Stelle, L'ex premier Conte: "Ora Salvini attacca Lamorgese? Ma lui ha fatto peggio" "Conte,la!". L'avvocato ovviamente in blu ...Manifestante contro giornalista durante la manifestazione per il "No Green Pass Day" a Trieste. Giornata di tensione in tutta Italia.