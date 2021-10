Tifoso ucciso a Milano | Corte | “Manduca mentì sempre ma non voleva uccidere”

Leggi su anteprima24

– Non c'è "dubbio" che Fabio"abbia brigato per conseguire un risultato processuale liberatorio" continuando a negare "addirittura di essere l'investitore" e ricorrendo alla "facoltà di mentire", ma non lo ha fatto certo per "occultare una volontà omicida" che è "incerta e gracile" e non è stata provata. Lo scrive lad'Assise d'appello dinelle motivazioni della sentenza con cui, il 29 settembre, ha confermato la condanna a 4 anni in abbreviato per omicidio stradale per l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto econ il proprio suv ildel Varese Daniele Belardinelli.morto negli scontri del 26 dicembre 2018, in via Novara, poco lontano dallo stadio di San Siro, prima della ...